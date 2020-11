Väike-Maarjas valetasid petturid, et võtavad kuldsõrmuste vastu needuse maha

Näiteks esmaspäeval alustas Rakvere politseijaoskond kriminaalmenetlust selles, et Väike-Maarja vallas 82-aastasele naisele koju tulnud kaks naist väitsid, et proual on needus peal ning needuse mahavõtmiseks peab vanem naisterahvas neile maksma. Niiviisi petsid naised ohvrilt välja raha ning kaks kuldsõrmust kogusummas umbes 540 eurot.

Eile alustati menetlust selles, et 66-aastase naisega võeti WhatsApp rakenduse vahendusel ühendust ning pakuti abi mõne aasta eest investeeritud 8000 euro tagasi saamisel. Selleks pidi naine edastama enda internetipanga kasutajatunnuse, pangakaardi andmed ning isikute juhendamisel tuvastama ennast Smart ID PIN 1 ja PIN 2 koodidega. Selle tulemusena vormistati naise nimele erinevaid kiirlaene summas 7000 eurot, mis kanti kohe pärast laekumist üle erinevatele kontodele nii Eestis kui Lätis. Kogukahju 7065 eurot.

Ka PayPal sai tünga

Ei pääse kelmustest ka ettevõtted. Eile alustati menetlust selles, et seni tuvastamata isik lõi ebaõige ettekujutuse ühele Eesti ettevõttele, esinedes Rootsi ettevõtte müügijuhina ja pakkus soodsaid tingimusi toodete ostmiseks. Eesti ettevõte kandis raha Rootsi ettevõtte kontole, ent kaupa ei saanud ning selgus, et neile oli edastatud valeandmeid. Kahju üle 2000 euro.

Samuti alustati eile menetlust selles, et keegi tellis internetikauplusest nutitelefoni ja sülearvuti kogusummas 1896 eurot ning maksis selle eest PayPali kaudu. Saanud kauba kätte, esitas isik PayPalile vaideavalduse, justkui kaupa poleks kätte saadud. Ettevõte on ilma nii rahast kui kaubast.

Õige magusaks läheb petiste jaoks aeg siis, kui pensionireformi tõttu saab hakata hunnikutes raha teisest sambast välja võtta. Sellest loe lähemalt siit.

Eile kirjutas petistest ka Eesti Päevaleht, kui paljastas üüratu kelmikamba, kus 19 liishaavellikku kaabakat vanureid, puudega inimesi ja naiivsemaid ohvreid tüssasid. Sellest loe lähemalt siit.

Kui keegi tuleb teie juurde taoliste juttudega ning nõuab pealetükkivalt tähelepanu ja raha, ärge laske selliseid inimesi koju ning teatage sellest kohe politseid, helistades Häirekeskuse lühinumbrile 112.