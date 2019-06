Vahistati eakas mees, kes ähvardas oma abikaasa ära tappa

Kahtlustuse kohaselt ähvardas 5. juunil Kohtla-Järvel Outokumpu tänaval asuva maja korteris 73-aastane mees oma 83-aastast abikaasat tapmise ja tervisekahjustuse tekitamisega. Mehel oli käes nuga, mistõttu tundis kannatanu hirmu ja ohtu oma elule. Veerand tundi hiljem lähenes maja hoovis kahtlustatav oma 37-aastasele lapselapsele ning lõi teda ühe korra rusikaga näkku.

Mees on korduvalt kriminaalkorras karistatud ning praegu on ta katseajal.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Natalja Firsova sõnul taotles ta kohtult kahtlustatava vahistamist, kuna mees on ka varasemalt oma abikaasa suhtes vägivalda kasutanud ja teda tapmisega ähvardanud.

„Kahtlustatava puhul on välja kujunenud vägivaldne käitumine eelkõige oma abikaasa suhtes, seega ei piiraks kergem tõkend uute kuritegude toimepanemist,“ lisas prokurör Firsova.

Viru Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja võttis mehe kuni kaheks kuuks vahi alla.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant kinnitab, et vägivaldsele käitumisele järgneb kiire sekkumine. „Lähisuhtevägivald ei ole aktsepteeritav ja ohvrite kaitseks on võetud kindel suund. See tähendab, et rasketele ja korduvatele lähisuhtevägivalla juhtumite puhul, kus on alust arvata, et vägivallatseja võib toime panna uusi kuritegusid, rakendame rangeid meetmeid. Vägivallatseja peame kinni ja eraldame ohvrist kohe,“ ütles politseinik.

Andreas Kliimant lisas, et vägivallatseja ühiskonnast eraldamine võimaldab ohvril välja tulla suletud ringist, lisaks politseile saavad ohvrit hakata abistama kohaliku omavalitsuse, ohvriabi ja muude pädevate organisatsioonide esindajad.

Sel aastal registreeriti Ida prefektuuris kokku 496 lähisuhtevägivallaga seotud kuritegu. Pea pooled juhtumid on aset leidnud laste juuresolekul ja pea iga kümnes selline kuritegu pandi toime lapse suhtes.