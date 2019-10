Vägistamise kohta luisanud naine mõisteti valeütluste andmises süüdi

Tänavu augustis sai politsei teate, et tundmatu noaga relvastatud mees ründas ja vägistas öisel ajal Pärnu kesklinnas vanapargis naise. Alustatud kriminaalmenetluse käigus analüüsiti kõiki kättesaadavaid infoallikaid ning püüti kõikvõimalike meetoditega olemasolevate nappide infokildude põhjal leida viiteid kurjategijale. Uurimise käigus leiti aga tõendid selle kohta, et naine ei olnudki väidetava kuriteo ajal pargis ning et mingit rünnakut ei toimunud.

„Tõendite kogumine ning tõe väljaselgitamine ongi politsei töö ning seda, et uurimise käigus joonistub välja esialgsest erinev pilt, tuleb ikka ette. Siira eksimuse eest ei karistata kedagi, kuid hoopis tõsisemalt suhtume juhtumitesse, kus väidetav kannatanu on andnud kuriteo toimumise kohta meelega eksitavaid ütlusi,“ selgitas vanemprokurör Gardi Anderson.

„Kui politsei saab teate sellisest raskest kuriteost, siis võtame ette kõik võimaliku, et kurjategija kiiresti tabada ja kogukonna turvatunne taastada. Kui aga inimene annab teadvalt valeütlusi, siis paraku võtab see meilt võimaluse pühenduda tegelikele kannatajatele ja abivajajatele,“ rääkis Pärnu jaoskonna juht Üllar Kütt.

Kohus karistas naist teadvalt valeütluste andmise eest aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Samuti tuleb tal tasuda menetluskulud, mis ulatuvad üle 1500 euro.

Karistusseadustiku järgi karistatakse teadvalt valeütluste andmise eest kriminaalmenetluses rahalise karistuse või kuni kolme aasta pikkuse vangistusega.