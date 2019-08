Vabakutseline maakler proovis Isamaa ja Res Publica liidule mõnikümmend tuhat eurot altkäemaksu vahendada

Udo Bachmann tutvus 2015. aasta juulis Sirliga, kes oli avaldanud soovi müüa 1,25 miljoni euroga maha oma Lõuna-Eestis asuv 20-hektariline kinnistu, kus olevat liiva- ja kruusakarjäär. Bachmann oli nõus Sirlile ostja leidma tingimusel, et saab vahendustasuna 5% tehingu summast.

Bachmann jättis Sirlile esmakohtumisel oma optimismiga positiivse mulje - mees pidas hinda mõistlikuks ja andis mõista, et tal on potentsiaalseid kliente küllaga. Sirli jättis aga Bachmannile esialgu mainimata olulised detailid, mis maatüki müümisele sugugi kaasa ei aidanud.

Pool aastat ei õnnestunud Bachmannil karjääri maha parseldada ja Sirli hakkas mehele selle kohta etteheiteid tegema. Bachmann ütles, et karjäärile on raske ostjat leida, kuna protsessi pärssivaid tegureid on liiga palju.

Nimelt oli vahepeal välja tulnud, et kinnistu koosneb kahest võrdse suurusega katastriüksusest, millest vaid ühel asetseb karjäär. Teises kavatseb Sirli isa oma vanaduspõlve veeta. Tagatipuks ei olnud karjääril isegi kaevandamise luba. Viimase probleemi lahendamiseks hakkaski Bachmann hiljem otsima kontakti keskkonnaministriga, kelleks tol ajal oli