VAATA UUESTI | Politsei jagas selgitusi taksojuhte tulistanud Raivo kohta

Politseiprefekt Kristian Jaani lausus, et politsei hoiab pöialt teise taksojuhi pärast, et ta haiglas paraneks. Nimelt tulistas Raivo Telliskivi tänaval kahe taksojuhi suunas, kellest üks sai sündmuskohal surma. "Siiras kaastunne 32-aastase taksojuhi lähedastele, kes kahjuks täna hommikul suri," lisas Jaani.

Taksojuhte tulistanud Raivo leiti inimeste vihjete põhjal Kiili vallast Nabala küla bussipeatusest. Kuigi politseinikel õnnestus hetkeks saavutada silmside, lasi Raivo end oma relvaga maha. Politsei tegi kindlaks, et Raivol oli relvaluba ning relva, TT-püstoli soetas ta legaalselt.

Politsei pole veel selgeks saanud teo motiive. Jaani kinnitas, et tulistatavad valis Raivo välja juhuslikult, eelnevaid sidemeid neil pole. Raivol ühtegi kehtivat kriminaalkaristust polnud.

Jaani märkis, et politsei sai inimestelt palju vihjeid. "Suur tänu teile kõigile, see on väga positiivne, et inimesed on aidanud. Aga paraku lõppes olukord sellisena," nentis ta.

Raivo lasi kokku 11 lasku TT püstolist, tappes 32-aastase taksojuhi. Teine pihta saanud taksojuht viibib veel seni raskes seisus haiglas.

Sündmus algas kell 3 varahommikul, kui politseile anti märku tulistamisest Telliskivi tänaval. Esimene patrull jõudis viie minutiga, teised pisut hiljem. Politsei võttis kontrolli alla bussi- ja lennujaama ning Balti jaama.

Vanemprokurör Katrin Pärtlas märkis, et Raivo aitasid identifitseerida taksos tagaistmel istunud kaasreisija ning mitmed videod, mis hoonete halduritelt kätte saadi. Õnneks kaasreisija viga ei saanud, kuigi viibis tulistamise ajal taksos. Pärtlas selgitas, et politsi pidas võimalikuks tulistajaks Raivot, mida tunnistaja kinnitas. Varasemat kokkupuudet kaasreisijal ja tulistajal ei olnud. Pärtlas lisas, et tulistaja enesetapu tõttu ilmselt menetlus lõpetatakse.