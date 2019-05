USA-sse tapvat fentanüüli vedada plaaninud Eesti elanikud on varasemalt kriminaalkorras karistatud

Amid Magerramov oli Eestis kohtu all samuti aastal 2016. Teda süüdistati selles, 24. oktoobril 2015 kella 15.20 paiku Tallinna Spordihalli hoones karates toimuvate spordivõistluste ajal astus ta

küljekohtuniku juurde ja lõi teda peopesaga vastu pea vasakut poolt, millega põhjustas kohtunikuile füüsilist valu. Seejärel haaras Magerramov kohtunikul kätega kere ümbert kinni ja üritas teda pikali maha, paisata kuid kohtunik avaldas vastupanu, mistõttu Magerramovil ei õnnestunud seda teha. Rüseluse lõpetasid lähedal asunud inimesed, kes sekkusid ja lahutasid nad.

Viis minutit pärast eelmist vahejuhtumit, läks Magerramov kohtuniku juurde ja hakkas tungivalt nõudma, et see läheks koos temaga välja tänavale suhteid klaarima. Pärast seda, kui kohtunik oli keeldunud koos Magerramoviga välja minemast ning tundis huvi, kes see

Magerramov selline on, et ta peaks temaga välja minema, lõi Magerramov kohtunikule rusikaga vastu alalõua vasakut poolt, millega põhjustas füüsilist valu ja tekitas pindmised peapiirkonna vigastused, turse ja vasaku põse sisepinnal haavad.

Kokkuleppemenetluses sai Magerramov karistuseks kaheksa kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui ta pooleteise aasta jooksul ei pane toime uut kuritegu.

Kokkupõrge ja sündmuskohalt põgenmine Randvere teel

Nikolai Niftalijev juhtis 4. septembril 2016. kella 11.04 ajal Tallinnas Randvere teel, autot, omamata vastava kategooria juhtimisõigust ja olles eelnevalt mootorsõiduki juhtimiselt kõrvaldatud.

Niftalijev kohandanud oma Mercedes-Benz S450 kiirust vastavaks oma sõidukogemustele ja teeoludele, kaotas sõiduki üle kontrolli ja kaldus vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku sõiduautoga Honda, mille juht sai kokkupõrke tagajärjel viga.

Niftalijev põgenes liiklusõnnetuse sündmuskohalt andmata abivajajale esmaabi, teavitamata liiklusõnnetusest häirekeskust ja kirjutamata üles liiklusõnnetuse pealtnägijate andmeid.

Kohus karistas Niftalijevit antud õnnetuse põhjustamise eest neljapäevase arestiga. Varasemalt oli tal liiklusseaduse rikkumise eest viis kehtivat väärteokaristust.

USA rannavalve ja narkootikumidevastase võitluse ametkond DEA teatas eile, et viis Eesti elanikku on saanud süüdistuse suures narkokuriteos: nimelt olevat mehed plaaninud tuua riiki sünteetilist mõnuainet fentanüüli ja selle veelgi ohtlikumat teisendit karfentanüüli.

Meeste tegude üle hakkab arutama Manhattani föderaalkohus, süüdistuse said Jevgeni Bokov, Viktor Litvintsuk, Amid Magerramov, Nikolai Niftalijev, ja Vitali Voronjuk. Uurimise käigus nähtus, et meeste valduses oli enam kui viis kilogrammi fentanüüli ja karfentanüüli sisaldavaid aineid, sedasorti narkootikumide puhul on see kaasus üks USA ajaloo suurimaid. Mehed vahistati juba 2018. aastal Eestis.

Neli meest on Ühendriikides, viies, Nikolai Niftalijev, ootab Eestis väljaandmist, protsess käib.

Fentanüül ja karfentanüül on erakordselt ohtlikud, rõhutab DEA, inimese tapmiseks piisab paari soolatera suurusest kogusest, aine on näiteks heroiinist oma 1000 korda kangem.

Eesti elanikud jäid vahele, kui valmistasid alates 2017. aasta oktoobrist kuni 2018. aasta augustini ette suure narkopartii USA-sse liigutamist. Nad suhtlesid isikuga, kelle arvasid olevat rahvusvahelise narkokaupmehe, ent kes tegelikult oli hoopis seotud korrakaitsejõududega.