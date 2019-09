Ülle tapmises kahtlustatav oli tuttavate sõnul täiesti normaalne mees

35-aastane Ülle jäi kadunuks 27. augustil, kui Raido 30. sünnipäevast oli möödunud kaheksa päeva. Kolmandal septembril teatas politsei, et Ülle kadumisega seostatakse tumedat sõidukit, mis andis alust arvata, et naise kadumisega seoses on kellegi kuri käsi mängus.

Ülle vägivallatundemärkidega surnukeha leiti 9. septembril Mulgi vallas järvest, mis asub ligikaudu 50 km kaugusel Ülle kodust. 11. septembri õhtul peeti kahtlustatavana kinni 30-aastane Raido, kellega Üllet viimati nähti.

Tapmise eest võib kohus karistada kuue- kuni viieteistaastase vangistusega. Uurimist juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Kuritegu isiklike suhete pinnalt

Viljandi politseijaoskonna juhi Margus Sassi sõnul on tegemist harukordse juhtumiga, kus Lõuna-Eesti ühes turvalisimas külas satub koju suunduv naine päise päeva ajal nii raske kuriteo ohvriks.

„Praegu saame öelda, et tegemist ei olnud juhuslikult valitud ohvriga, vaid kuritegu toimus isiklike suhete pinnalt. Selle juhtumi võimalikult kiire lahendamine ja kogukonnale turvatunde tagasi andmine oli algusest peale ja on jätkuvalt politseile väga oluline," ütles ta.

Uurijad andsid endast parima, et murest murtud lähedastele vastused anda, tõendeid leida, kahtlusalune kindlaks teha ning ta kinni pidada. "Kahjuks ei ole meie võimuses Üllet tagasi tuua, kuid vähemalt saame kinnitada, et kuriteos kahtlustatav on arestimajas ja uurimise all,“ ütles Sass.