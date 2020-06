Uljaste järve uppus alkoholijoobes ujuma läinud meesterahvas

Täna pärastlõunal uppus Ida-Virumaal Uljaste järves 42-aastane alkoholijoobes mees.

"Täna kell 14.13 teatati häirekeskusele, et joobes 42-aastane mees oli läinud Ida-Virumaal Uljaste järve ujuma, kuid enam välja ei tulnud. Kogu aeg kaldal kohal olnud sõber oli jälginud veepinda, kuid vette läinud meest enam ei näinud," kirjeldas Ida päästekeskuse valvepressiesindaja Vilve Kirs.

Kohale saabunud pinnaltpäästjad alustasid ujudes otsinguid. Päästjad leidsid kannatanu, tõid ta veest välja ja andsid üle kiirabile, kuid elustamine tulemusi ei andnud.

Päästeamet juhib tähelepanu, et selleks, et suvised veekogude äärsed koosviibimised ja jahutavad suplused jääksid ainult positiivselt meelde, tuleb end ja oma lähedasi õnnetustest eemal hoida. Sõpradega veekogu ääres viibides palub päästeamet meeles pidada, et kui tarbitakse ka alkoholi, siis inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata. "Ära lase purjus sõpra vette ning hoia lähedastel silma peal!" sõnas Kirs.