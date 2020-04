ÜLEVAADE | Möödunud aastal tabati kaks Vene spiooni, karistuse said viis riigivastast

Ekspress kirjutab veel, kuidas valikest registritest jookseb läbi tema seos MTÜga „Relvastatud konfliktide ja sõjaväeteenistuse Eesti veteranide Liit „Võitlusvendlus“ “, kus ta on juhatuse liige.

See MTÜ on Kapo aastaraamatutes varasematel aastatel äramärkimist leidnud. Samuti on olnud Kapo huviorbiidis teine sama ühingu juhatuse liige Karl Paks, kes parteiliselt kuuluvuselt on keskerakondlane.

Tänaseks on see MTÜ kustutatud.

Reetur omade seast

Vladimir Kulikovit veel eelmise aasta aastaraamatus ei mainitud, sest kahtlustavana peeti ta kinni alles kaks nädalat enne aastaraamatu ilmumist. Tänavuses raamatus on temagi kohta väike lõik olemas.

Kulikovi näol on tegemist endise kaitsepolitsei teenistujaga, kes 90ndate alguses ka K-Komandos oli. Kaitsepolitseis töötas ta 2012. aastani, kes esiti keelebarjääri tõttu vallandati, kuid läbi kohtusaaga tööle ennistati. Siiski lõpetati 2012. aastal töösuhe lõplikult.

Sinisalu rääkis möödunud aastal, et Kulikov teadis töösuhete lõpetamisel väga hästi, et vene luureteenistus tema vastu huvi tunneb. "Tema puhul ongi väga kahetsusväärne, et ta seda teed läks. Ta teadis, et on huvi ja andis võimaluse seda ära kasutada," vahendas Eesti Päevaleht.

Peale politseiteenistust oli Kulikov olnud politseipensionil, mis on seotud tema 1994. aastal saadud vigastusega. Samuti tegeles ta džuudotreenerina. Esialgsetel andmetel hakkas Kulikov venelaste heaks tööle alles pärast kapost lahkumist. 90ndate üheks parimaks kapo teenistujaks peetud Kulikov pälvis 1998. aastal president Lennart Merilt Kotkaristi hõberisti teenetemärgi.