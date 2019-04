Ülemiste keskusele tehti jälle pommiähvardus

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk vahendas, et täna kella 20 ajal helistas seni tuvastama mees varjatud numbrilt võõrale inimesele ning andis teada, et Ülemiste keskuses on pomm.

"Et telefonikõne saanud võõral Ülemiste keskusega mingit seost ei olnud, andis ta info kiirelt häirekeskusele edasi. Sündmuskohale reageerisid nii politseipatrullid kui ka päästjad," kirjeldas Keisk.

Politseinikud alustasid keskusest inimeste evakuatsiooniga, misjärel kontrollivad keskuse üle demineerijad. Paralleelselt selgitavad politseiuurijad telefonikõne teinud meest.

Viimati oli Ülemistes pommikahtlus alles eile, kui keskuses leiti kahtlane kott, mille ohutuses kutsuti veenduma pommirühm.