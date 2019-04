Ülemiste keskuse eilne pommiähvardus oli poisikeste rumal nali. Hiljutise ähvardustelainega pole seost

Karoliina Vasli toimetaja RUS

Foto: Taavi Sepp

Ülemiste keskusele tehti eile õhtul pommiähvardus ning praeguseks on teada, et selle taga on kaks teismelist Lääne-Eestis elavat noormeest.