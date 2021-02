Ülemarsti ründamises kahtlustatav Toomas Erm Wilson andis end ise üles

“Mees peeti kinni ning politsei alustas tema suhtes menetlustoiminguid. On väga oluline, et teo toimepanemises kahtlustatavad on tabatud, oht kadunud ja uurijad saavad keskenduda detailselt juhtumi asjaolude väljaselgitamisele," ütles Tambre.

Kriminaalmenetlust juhtiva ringkonnaprokuröri Diana Helila sõnul on viimastel päevadel töötatud aktiivselt teo toimepanijate tuvastamise ja tabamise nimel, ent suur töö ootab veel ees. “Läinud päevadel läbi viidud menetlustoimingud ja kogutud tõendid vajavad põhjalikku analüüsimist ning mitmed tegevused ootavad veel ees. Esmatähtis on meie jaoks välja selgitada teo motiiv ning kõikide rünnakuga seotud inimeste täpsed rollid kuriteo toimepanemisel,“ sõnas Helila.

“Praeguseks oleme saanud ka esialgse ekspertiisi tulemuse rünnakuks kasutatud vedeliku osas. Esmase analüüsi tulemused annavad alust arvata, et tegemist võib olla inimese uriiniga. Täpsemad vastused saame anda peale täiendavate ekspertiiside ja analüüside läbi viimist,“ lisas prokurör.

Lähipäevil otsustab prokuratuur, kas on põhjust ja alust taotleda kohtult kinnipeetute eeluurimise ajaks vahi alla võtmist.

Politsei palus eile avalikkuse kaasabi 54-aastase Toomas Erm Wilsoni ehk Konksu-Tomi leidmiseks seoses Peep Talvingu ründamisega. Wilsoni kuritöökaaslane, 61-aastane mees pöördus ise eile politseisse. Ta andis end politseile üles, kuna oli kuulnud, et juhtlõngad temani viivad. Ta pole seni kriminaalkorras karistatud, samuti pole ta allilmas tuntud kuju. Ta peeti esialgu kinni 48 tunniks.

Toomas Erm Wilsoni nimi jooksis ajakirjandusest läbi juba 90ndate lõpus, eeskätt seoses Kemerovo kuritegeliku ühenduse tegevusega. Eesti Ekspress kirjutas 2002. aastal, et Toomas Erm Wilson ehk Konksu-Tom on tõusnud Kemerovo jõugu liidrite hulka.

Kemerovo grupeering on tuntud ning ka süüdi mõistetud narkokuritegudes ja väljapressimistes, samuti kuritegeliku taustaga ärimeestele kaitse pakkumises. Lähemalt loe siit.

Talvingu rünnak

3. veebruari õhtul rünnati oma töökohast regionaalhaiglast koju minema hakanud Peep Talvingut. Ta väljus haiglast, läks oma auto juurde ja avastas, et üks rehvidest oli puruks torgatud. Vene keelt kõnelenud inimene viskas talle näkku mingit ainet, mis õnneks ei osutunud happeks. Selgus, et tegu oli uriiniga.