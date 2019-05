Ulatuslikku narkovedu kavandanud viis Eesti elanikku jäid USA võimudele vahele

USA rannavalve ja narkootikumidevastase võitluse ametkond DEA teatas eile, et viis Eesti elanikku on saanud süüdistuse suures narkokuriteos: nimelt olevat mehed plaaninud tuua riiki sünteetilist mõnuainet fentanüüli ja selle veelgi ohtlikumat teisendit karfentanüüli.

Meeste tegude üle hakkab arutama Manhattani föderaalkohus, süüdistuse said Jevgeni Bokov, Viktor Litvintsuk, Amid Magerramov, Nikolai Niftalijev, ja Vitali Voronjuk. Uurimise käigus nähtus, et meeste valduses oli enam kui viis kilogrammi fentanüüli ja karfentanüüli sisaldavaid aineid, sedasorti narkootikumide puhul on see kaasus üks USA ajaloo suurimaid. Mehed vahistati juba 2018. aastal Eestis.

Neli meest on Ühendriikides, viies, Nikolai Niftalijev, ootab Eestis väljaandmist, protsess käib. Fentanüül ja karfentanüül on erakordselt ohtlikud, rõhutab DEA, inimese tapmiseks piisab paari soolatera suurusest kogusest, aine on näiteks heroiinist oma 1000 korda kangem.

Eesti elanikud jäid vahele, kui valmistasid alates 2017. aasta oktoobrist kuni 2018. aasta augustini ette suure narkopartii USA-sse liigutamist. Nad suhtlesid isikuga, kelle arvasid olevat rahvusvahelise narkokaupmehe, ent kes tegelikult oli hoopis seotud korrakaitsejõududega.

Litvintsuk, Magerramov, Niftalijev, ja Voronjuk valmistasid ette narkoaine liigutamist, Bokovit süüdistatakse veel sama asja raames rahapesus. Kuritegu matkinud agendiga kohtusid mehed "ühes Ida-Euroopa riigis", kus, DEA ei täpsusta. Bokov uskus "narkoparunilt" sulas saadud 250 000 dollarit olevat narkootikumide müügist saadud raha, ta kandis seda jupphaaval üle USA-s DEA kontrolli all olevale kontole.

Bokov, (44), Magerramov, (38), Niftalijev, (32), Voronjuk, (36), on Eesti elanikud, Litvintsukil, (39), on Vene kodakondne. Mehi võib süüdimõistmisel oodata kuni eluaegne vangistus, miinimumkaristus on 10 aastat.