Ulatuslikku fentanüüliäri ajanud vennad Kärbergid saadeti seitsmeks aastaks trellide taha

"Prokuratuuri strateegiline eesmärk on vähendada kuritegevust läbi süüdistatavate mõjusa kohtlemise ning näeme, et narkokurjategijate puhul on selleks justnimelt neile kuuluva vara äravõtmine. Kui rääkida narkokuritegudega seotud kriminaalasjadest, siis on konfiskeeritud 1,5 miljonit eurot seni suurim konfiskeeritud kriminaaltulu summasid," lisab Verte.

Prokuratuuri taotlusel konfiskeeriti 2018. aastal erinevate kriminaalmenetluste raames kokku kriminaaltulu 2,2 miljoni euro väärtuses.