Üks arestialune ründas seebiga, teine kägistas: kohus mõistis mehed süüdi politseiniku tapmiskatses

Mehi süüdistati selles, et eelmise aasta kevadel üritasid nad põgeneda Narva arestimajast ja selle käigus politseiniku tapmise katses. Dodonov (34) pritsis jalutuskambrist arestimaja koridori konvoeerimisel politseinikule silma seebilahust, millega tekitas talle tugeva põletustunde silmades ning kasutades ära selle hetke, hakkas teda kägistama. Samal ajal tungis Kašintsev (24) kallale teenistuskohustusi täitvale arestimaja spetsialistile, et too ei saaks oma kolleegile appi minna. Politseinikul õnnestus tugevale ründele vaatamata vajutada häirenuppu ning sündmuskohale tormanud politseinikud pidasid nad kinni.

Nimetatud meesterahvastega oli koos kohtu all kehalise väärkohtlemise eest süüdistatav Maksim Alak (35), kes sai tingimisi karistuseks katseajaga 4 aastat ja 2 kuud selle eest, et koos G.Kašintseviga peksis mullu kevadel Narva linnas 47-aastast meesterahvast, kes sai raskelt vigastada.

Meestelt mõisteti välja menetluskulud, D.Dodonovilt 8453,34 eurot ja G.Kašintsevilt 7451,36 eurot ning M.Alakilt 4876,30 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud, apellatsiooni Tartu Ringkonnakohtule saab esitada viieteistkümne päeva jooksul.