Tuukrid tõid välja Paala järve uppunu

Sellel aastal on uppunud kokku 29 inimest. Neist 15 on inimest olid uppumise ajal purjus. Alla 60-aastaste hukkunute seas on joobes uppunute osakaal 80 %. Eelmise aasta 18. juuniks oli uppunuid pea poole vähem, 16 inimest.

Täna kell 00.10 teatati, et Viljandis Veere tänava piirkonnas läks joobes mees Paala järve ujuma. 47aastane mees väsis paarikümne meetri kaugusel kaldast ja vajus vee alla.

Tõenäolises uppumiskohas oli vee sügavus kuni 10 meetrit ja pinnaltpääste varustuses päästjatel kahjuks kadunut esialgu leida ei õnnestunud.