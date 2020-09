TURVAKAAMERA VIDEO JA FOTOD | Öösel süüdati Tallinna lauluväljakul laulukaar. Süütaja esitles väidetavalt end põlengu kustutajana ja sai ka ise põletushaavu

Päästjad arvasid saabudes, et treppide juures oli põletatud prahti ning hoolimata sellest, et seda oli püütud ka kustutada, aitasid päästjad põlengu lõplikult likvideerida. Kohapeal oli ka inimene, kes oli lõkke kustutamise käigus saanud mõningaid põletushaavasid ning kiirabi toimetas ta Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Hiljem selgus, et mees ise süütaja rollis olla võiski.

Tules sai kahjustada ca 3x6 m ulatuses laulukaart.

Lauluväljaku sihtasutuse juhataja Urmo Saareoja ütles Delfile, et territooriumile oli sisenenud mees, kel oli käes kanister eeldatavasti põleva vedelikuga. Saareoja hinnangul nähtub turvakaamerate salvestustest, et mees saabus lauluväljaku territooriumile kindla plaaniga laulukaar süüdata.

"Vaevalt ta käib niisama öösel kanister näpus ringi," ütles Saareoja. "Õnneks sai põlengus kannatada väike osa, aga see ei pisenda fakti, et inimene tuli kindla mõttega üht rahva sümboolobjekti hävitama," rääkis Saareoja.





Eriti häbituks teeb Saareoja sõnul teo see, asjaolu, et süütaja oli päästjate saabudes esitlenud end kustutajana. Selle lükkavadki ümber Saareoja sõnul turvakaamera salvestuised, mis on aidanud kaardistada mehe kogu liikumise teekond territooriumile sisenemisest süütamiseni.

"Täiesti teadmata, miks ta seda tegi," ütles Saareoja, et motiive on siit raske välja lugeda. Samuti kinnitas Saareoja, et mees tegutses üksinda.

"Tõenäoliselt tuleb süütajale halva üllatusena, et lauluväljaku ala jälgivad valvekaamerad, mis on kogu tema tegevuse salvestanud: territooriumile sisenemise, teekonna laulukaare alla, kaasasolevast kanistrist süütematerjali valamise, süütamise, põletushaavade saamise ning päästeteenistuse saabumise. Seega puudub igasugune kahtlus tema tegevuse eesmärkide osas," lisas lauluväljaku juht.

Saareoja sõnul suheldakse täna Päästeameti ning politseiga, et asjade ametlik käik võimalikult kiiresti edeneks. "Samuti peame nõu ehitusekspertidega saamaks hinnangut laulukaare kahjustuste tõsidusele ning selgitame välja kui põhjalikud parandustööd tuleb ette võtta. Praegu on veel vara öelda, milliseks kujuneb nende maksumus ning millal jälle kõik korda saab. Turvalisuse tagamiseks piirame hetkel külastajate ligipääsu laulukaare alla," ütles Saareoja.