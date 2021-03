Turvafirmad: valdav enamus peab reeglitest kinni ja kannab maski

Raja rõhutas, et inimestega suhtlemine ja kehtivate reeglite selgitamine on osa turvatöötajate igapäevatööst. "Selles vaates ei ole maskide kandmise kontrollimine midagi väga teistsugust või erilist. Tõsi on aga see, et praegu on turvatöö keskustes palju intensiivsem," tõdes ta.

"G4S on aastaid teinud turvatöötajatele erinevaid täiendkoolitusi klienditeeninduse teemadel ja korraldanud situatsioonitreeninguid, kus proovitakse läbi keerulisemad olukorrad, mis turvatöös võivad ette tulla," lausus Raja.

Ta märkis, et kaubanduskeskusel on õigus kehtestada reeglid külastajate turvalisuse tagamiseks, sh kohustus kanda maski, ja turvatöötajate ülesanne on vaadata, et neid reegleid järgitakse. "Kui inimene reeglitest kinni ei pea, siis on õigus ta keskusest välja saata," ütles Raja.

