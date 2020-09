Türi vallas uppus tiiki 54-aastane mees

54-aastase mehe kadumist olid märganud lähedased, kes teavitasid täna kella 13 ajal politseid, et meest pole eilsest saati nähtud, kinnitati Delfile PPAst.

Kell 15.24 saabus teade, et leitud on isiklikud asjad Saunamäe tiigi kaldalt. Selgus, et need kuulusid kadunud mehele ning tiigist leiti mehe surnukeha.

"Veekogude läheduses tuleb alati olla väga ettevaatlik, isegi kui tegemist on kohaga, mis on juba varasemast tuttav. Praegusel juhul oli tiigi kallas libe ja vesi läheb seal järsult sügavaks," sõnas Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus.

Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab välja ekspertiis.