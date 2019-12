Tuntud vandeadvokaat, rämekommentaatoritega võitlev Robert Sarv sai kuriteosüüdistuse

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja kinnitas, et Sarv on saanud süüdistuse, kuid ei soovinud täna õhtul süüdistuse sisu avaldada. Koos Sarvega sai ulatusliku rahapesusüüdistuse ehitusettevõtja Jaago Roosmann, kellele see pole ainus käimasolev kohtuasi. Roosmann on koos Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberiga kohtu all Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) ja PRIAlt toetuste väljapetmise süüdistusega; selle kriminaalasja arutamine algab kevadel.

Vandeadvokaat Robert Sarv on olnud Roosmanni kaitsja sellessamas suures soodustuskelmuse kriminaalasjas.

Vandeadvokaat Robert Sarv sai üldsusele tuttavaks, kui ta esindas näitlejannat Marika Korolevi kohtuvõitluses anonüümsete kommentaatorite vastu. Praeguseks on Sarve klientideks hulk tuntud inimesi, kes soovivad laimavate ja solvavate kommentaaride kirjutajatelt kohtu kaudu hüvitist nõuda.

Paljude teiste seas on Sarve käest kommentaatorite vastu kohtusse pöördumiseks abi küsinud nii perevägivallasüüdistuse saanud ühe-päeva-minister Marti Kuusik, laste seksuaalkoolitajana räigelt rünnatud Rita Holm, šokeerida armastav blond seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt ning ränderaamistiku meeleavaldusel EKRE toetajatega konflikti sattunud ja seejärel kommentaatorite vihalaine alla jäänud Eesti 200 liikmed Florian Hartleb ja Teele Holmberg.