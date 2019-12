Tuntud muusik ja näitleja Venno Loosaar sai süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises

Süüdistuse järgi pani 51-aastane Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui kümneaastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja neli videot lapspornoga.

Loosaar ütles ERR-ile, et annab omapoolse selgituse reede pärastlõunal.

Põhja ringkonnaprokuratuur on esitanud Venno Loosaarele süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani V. Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja 4 videot lapspornoga.

Ringkonnaprokurör Arika Almann teatas Delfile, et Loosaarele ette heidetav tegu on toime pandud mitmeid aastaid tagasi ning jõudis õiguskaitseasutusteni alles nüüd, sest teo toimepanemise ajal ei saanud kannatanu noore ea tõttu aru sellest, mis temaga toimus. „Igasugust infot laste väärkohtlemise kohta kontrollitakse täie tõsidusega ning kui ilmnevad tõendid võimaliku kuriteo toimepanemise kohta, saadab prokuratuur kriminaalasja kohtusse arutamiseks. Mida varem politseid teavitada, seda kiiremini on võimalik reageerida kuid ka aastate taguste sündmuste kohta infot saades, anname endast kõik, et asjaolud välja selgitada,“ lisas prokurör Almann.

Eelnevale lisaks leiti läbiotsimiste käigus V. Loosaare kodust ka sileraudne püss, mille omamiseks tal puudus luba ning ka selle eest on esitatud talle süüdistus.

Venno Loosaar on üles astunud laste meelelahutajana, oma kuulsuse tipul sel alal oli ta ilmselt TV3 lastesaates "Jälle see Jäpe".