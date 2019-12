Tuntud muusik ja näitleja Venno Loosaar sai süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises

Vestluses Delfiga ütles Loosaar, et kommenteerib süüdistust alles pärast kella 15, kui on ERRiga rääkinud. Ta ei tõtanud kinnitama või ümber lükkama süüdistuses esitatud väidet, et väärkohtles last.

Põhja ringkonnaprokuratuur on esitanud Venno Loosaarele süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja 4 videot lapspornoga.

Režissöör Priit Valkna, kes on Loosaarega ansambel Kala koosseisus korduvalt lavalaudadele astunud, ei soovinud Loosaare käitumise osas hinnangut anda. Kuigi prokuratuur kinnitas, et Loosaare valdusest leiti lapspornot, rõhutas Valkna, et tegemist on alles süüdistusega. Valkna ütles, et Loosaarega töötades ei viidanud miski Loosaare ebanormaalsele huvile.

Nukuteatri endine juht Meelis Pai nentis, et ei puutunud Loosaarega ise väga kokku, kuna ta töötas vabakutselisena ning eeskätt suhtlesid näitlejatega lavastajad. "Eks suurem osa näitlejatest seal viskasid nalja ja olid natuke lapsemeelsed, mitte küll kõik," sõnas Pai. Ta ütles, et midagi erilist, mis tekitaks Loosaares küsimusi, küll välja ei paistnud.

Ringkonnaprokurör Arika Almann teatas Delfile, et Loosaarele ette heidetav tegu on toime pandud mitmeid aastaid tagasi ning jõudis õiguskaitseasutusteni alles nüüd, sest teo toimepanemise ajal ei saanud kannatanu noore ea tõttu aru sellest, mis temaga toimus.