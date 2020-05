Tuntud laskeinstruktori naine haaras purjuspäi relva ja tulistas abikaasat

Politsei- ja piirivalveamet kinnitas, et eile õhtul sai politsei teate tulistamisest Kuusalu vallas eramajas. Politseinikud pidasid sündmuskohal kahtlustatavana kinni 44-aastase naise. Kuulihaavaga mees viidi üliraskes seisus haiglasse.

"Eile õhtul kella 18.40 ajal tulnud teatele reageerinud kiirabi leidis majast üliraskes seisundis 46-aastase mehe, kes viidi haiglasse. Mehega koos samas majas viibinud alkoholijoobes 44-aastane naine peeti politseinike poolt kahtlustatavana kinni," edastas PPA pressiteate vahendusel.

Mehe vend Erkki Bahovski kinnitas Delfile, et tegemist on tema vennaga, Taktikalise Laskmise Keskuse asutajaliikme Martin Bahovskiga. "Jah, ta on haiglas, täpsemalt ei oska öelda," sõnas ta. Bahovski ei soovinud täpsemalt juhtunust rääkida.

Täna päeva jooksul tegid kriminaalpolitseinikud juhtunuga seoses erinevaid menetlustoiminguid ning leidsid samast majast laskemoona ja tulirelvi.

Menetlust juhtiva vanemprokurör Katrin Paesoo sõnul esitati kinnipeetud varem kriminaalkorras karistamata naisele kahtlustus tapmise katses. „Käimas on esmased menetlustoimingud, et koguda piisavalt infot, et otsustada, kas on alust taotleda naise vahistamist. Hetkel on teada, et nii naine kui mees omavad relvaluba ja seaduslikke relvi. Küll aga on selgitamisel, millisest relvast tulistati ning kas majas oli ka ebaseaduslikke tulirelvi või laskemoona. Uurimise eesmärk on teha selgeks kõik asjaolud, mis sedavõrd raske teoni viisid,“ sõnas Paesoo.

„Eileõhtune juhtum on väga kurb kooslus alkoholist ja lahtiselt hoitud laetud tulirelvast ja laskemoonast. Kahjuks näeme oma töös liiga tihti seda, et alkoholi tarvitamine võib viia väga raskete tagajärgedeni, olgu siis põhjuseks tahtlik vägivald või õnnetusjuhtum,“ sõnas Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.

Juhtunu kohta on alustatud kriminaalmenetlust Karistusseadustiku paragrahvide 25 ja 113 alusel, mis käsitlevad tapmise katset.

2011. aastal ütles Martin Bahovski Delfile, et maailm oleks turvalisem koht, kui kõigil oleks relvad. "Kindlasti. Ameerikas on mõned omavalitsused, kus peredel on kohustuslik omada relva. Seal peale selle seaduse kehtestamist relvastatud kuritegevus sisuliselt lõppes. See on nagu tuumasõja puhul, kui kahel riigil on tuumarelvad, siis nad omavahel väga kaklema minna ei taha," ütles Bahovski toona. Samas intervjuus väitis Bahovski, et Eesti relvaseadus välistab padujoodikute kätte relvade sattumist.