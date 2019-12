Tulekahju nõudis Jõgevamaal järjekordse elu

Kell 9.07 avastasid kiirabitöötajad Mustvee vallas Levala külas tuleb vana puidust talumaja katuse alt suitsu. Ka maja ruumid olid suitsu täis ja ilma kaitsevahenditeta polnud võimalik sinna ohutult siseneda.

Kohale kutsutud pääste suitsusukeldujad leidsid küdeva pliidiga köögist 85aastase naise, kes välja toodi. Kiirabi tunnistas ta hukkunuks.

Majas põles ühe ruumi sisustus ja pööningul katusealused konstruktsioonid. Tulekolletele ligipääsuks ja põlengu kustutamiseks avasid päästjad plekk-katust, mille all oli vana laastukatus.

Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Kokku on Eestis tules sel aastal elu kaotanud 40 inimest. Detsembrikuus on tulekahjudes hukkunud üheksa inimest, mis on neljandik hukkunute koguarvust. Külmemate ilmadega sagenevad eluhoonete tulekahjud, mille põhjuseks on ülekütmine, kütteseadme rike või hooletus kütmisel.

Veendu, et sinu kütteseadmed on hooldatud ja terved, ole lahtise tulega ettevaatlik ja kontrolli, et sinu suitsuandur oleks töökorras.

Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi. Elu päästab tulekahju käest ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.