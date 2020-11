Trammis ähvardas üks mees teist noaga ja pistis siis plehku

Delfi lugeja kirjeldas, et nuga oli umbes 20aastasel mehel. Ta ähvardas endast tunduvalt vanemat meest. Hobujaama peatuses läks noormees maha ning pistis jooksu.

Kesklinna politseijaoskonna välijuht Vadim Kuperštein kinnitas Delfile, et politsei sai eile kella 21 paiku teate, et Tallinnas Narva maanteel tekkis ühistranspordis kahe reisija vahel konflikt. "Teatele reageerinud politseinikud selgitasid sündmuskohal, et esialgse info kohaselt ähvardas üks konflikti osapooltest teist ka noaga ja lahkus seejärel ühistranspordist. Juhtunus keegi viga ei saanud."

Täpsemad asjaolud on selgitamisel.