Tööstuslikku lahust tarvitanud seltskonnast suri veel kaks inimest

Esmaspäeval kirjutas Delfi, kuidas Põlvamaal ühiselt napsitanud seltskonnast kaks inimest surid tööstuslikust lahusest tingitud terviseprobleemide tõttu.

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Raino Sau ütles, et seltskond mehi tarvitas ühiselt alkoholi, kui hiljem kõigi enesetunne järsult halvenes ning üks neist korteris suri.

Kiirabi viis seejärel haiglasse korteris viibinud neli meest, kellest üks paraku ööl vastu esmaspäeva samuti suri. Kahe haiglaravil oleva mehe seisund oli siis väga raske ja ühe mehe seisund teistest pisut parem.

Eile õhtul aga surid ka need kaks meest, kelle seisund oli raske, teatas Delfile lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk. "Kolmas haiglasse viidud mees on tervenemas. Uurimine käib ja täpsemaid asjaolusid veel selgitatakse," lisas ta.

Politsei alustas üksikasjade selgitamiseks menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest. Ekspertiisis selgitati, et viie mehe terviseprobleemid olid tingitud tööstusliku lahusti tarvitamisest (1,2-dikloroetaan), mida kasutatakse näiteks lakkide, liimide ja muu viimistluse eemaldamiseks. Sau ütles esmaspäeval, et tegu on ohtliku kemikaaliga, mille alla neelamine sõltuvalt kogusest võib päädida tõsiste terviserikete või ka surmaga.

Komissari sõnul tarvitas praegu teadaolevalt seltskond mehi üheskoos erinevat alkoholi, sealhulgas ka nimetatud lahustit. Kriminaalmenetluses selgitatakse edasi, kas alkoholi kõrval oli selle ohtliku kemikaali tarvitamine meeste enda teadlik valik või mitte.

„Olgugi, et selle juhtumi täpsed üksikasjad vajavad enne lõplike järelduste tegemist veel täpsustamist, tuleb oma elu ja tervise säästmiseks vältida nii kahtlast päritolu alkoholi pruukimist kui ka alkoholi liigtarvitamist,“ rõhutas politseiuurija.