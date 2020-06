Toilas kolme inimese allaajamisele eelnes tüli Lääne- ja Ida-Virumaa kampade vahel

Pühapäeval kell 6.47 sõitis 19-aastane mees Ida-Virumaal Toila alevikus Pikal tänaval sõiduautoga Volkswagen Golf tahtlikult otsa kolmele eelnevalt omavahelises kakluses osalenud jalakäijale, teatas politsei täna hommikul korrapidajalt saabunud infot.

Kannatada said 19-, 23-, ja 22-aastasene mees, kes olid liikunud jalgsi. Nad kõik toimetati Ida-Viru keskhaiglasse.

Toilas asuti lahendama maakondadevahelist konflikti

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokur Sergei Listov selgitas, et esialgsetel andmetel oli liiklusõnnetusele eelnevalt tekkinud konflikt ühe Ida-Virumaalt ja ühe Lääne-Virumaalt pärit seltskonna vahel ning tekkinud erimeelsusi asuti üheskoos lahendama Toilas.

"Umbes kuni viieteistkümnest agressiivselt meelestatud noormehest koosneva seltskonna konflikt arenes edasi ning kaks seltskonnas viibinud meest asusuid omavahel kaklema, peagi sekkus kaklusesse ka kolmas mees," selgitas Listov.

Esialgsete ütluste põhjal sõitis 19-aastane noormees tahtlikult kaklejatele otsa, et kaklus lõpetada. "Otsasõidu tulemusena said viga kolme meest, kellest üks on lubatud kodusele ravile ja kaks viibivad veel haiglas, kuid nende seisund ei ole raske," ütles Listov ning lisas, et sõidukit juhtinud noormees oli kaine.

Viru ringkonnaprokuratuur alustas 19-aastase noormehe tegevuse osas kriminaalmenetluse, kuid seda esialgu paragrahvi alusel, mis käsitles sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist ettevaatamatusest. Sellise teo eest võinuks noormeest ees oodata rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Täna pärast lõunat oli menetluse aluseks olev paragrahv karmistunud ning nõuete rikkumine nähtus selle järgi olevat siiski tahtlik. Sellisel juhul võib noormeest oodata süüdimõistmise korral kuni viieaastane vangistus.

Menetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.