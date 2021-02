The Tuberkuloitedi asutajaliikme surnukspussitamises süüdistatav elukaaslane ei näe endal mingit süüd

Möödunud aasta mai keskel sai häirekeskus teate 45-aastaselt Ülle Kottisselt, kes palus Pärnumaale Audrusse abi oma elukaaslasele. Tema mehel, 50-aastasel The Tuberkuloitedi asutajaliikmel Aivar Kandlal oli hakanud halb. Kohale saabunud meedikud tuvastasid mehe surma.

Alguses kahtlustatud terviserikke versioon muutus, kui lahkamisel selgus, et meest on pussitatud.

20. mail võeti Kottisse tapmises kahtlustatavana vahi alla.

Lääne ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi lõi 46-aastane Ülle möödunud aasta 15. mail Pärnumaal Audrus noaga oma elukaaslast, tekitades mehele surmavaid vigastusi. "Süüdistuse järgi istus mees nende ühises elukohas laua taga, kui naine teda selja tagant kööginoaga lõi. Mees suri sisemise verejooksu tõttu kohapeal," ütles prokurör Merry Tiitus.

Prokuröri sõnul muutis naine eile kohtus ütlusi andes oma eelnevaid versioone. "Ta on politsei poolt kaks korda kahtlustatavana üle kuulatud ja on vahistamisistungil selle teo toimepanemise kohta selgitusi andnud, kuid eile tuli ta välja täiesti uue versiooniga," sõnas Tiitus täna Delfile.

"Ta eitas täielikult mingisugust endapoolset tegevust, mille tulemusena Aivar Kandlal see noahaav või tervisekahjustus üldiselt tekkis," rääkis Tiitus.

Prokuröri jaoks pole Kottisse väited usutavad. "Need ei lähe kokku teiste kriminaalmenetluses kogutud tõenditega," rääkis Tiitus, kes tõendite täpsemal sisul peatuda ei soovinud.

Õhtuleht kirjutas eile, et Kottisse viimase versiooni kohaselt jõi viinaveaga muusik arstide keelust hoolimata edasi, mistõttu ütles ühel maikuu õhtupoolikul tema organism üles. Mees kukkus oma koduköögis kokku ning suri. Pussitamisest ta enam ei räägi. Tiituse sõnul on Kottisse varem rääkinud, kuidas Kandla keeldus puid toomast, mistõttu naine ärritus ja riivas teda noaga. Veel on Kottisse rääkinud, kuidas ta viskas Kandlat noaga.

Järgmine ja ühtlasi viimane istung enne otsuse kuulutamist toimub 1. märtsil. Siis esitavad kaitsja ja prokurör oma tõendite analüüsi ja prokurör oma nägemuse karistuse osas.