Terviseamet on seoses koroonapiirangute rikkumisega alustanud alla 40 väärteomenetluse

Hetkeseisuga on menetletud 22 väärtegu ning pooleli on 15 väärteomenetlust. Trahve on määratud vahemikus 60 kuni 440 eurot, kogusummas 3920 eurot.

2020. aasta kevadperioodil terviseamet väärteomenetlusi seoses Covid-19-ga läbi ei viinud.

Väärteomenetlused on alustatud seoses Vabariigi Valitsuse 31.01.2021 korraldusega nr 47 "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele" sätestatud nõuete rikkumisega.