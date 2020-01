Telliskivi tulistamise kriminaalmenetlus lõpetati. Rünnaku täpsed motiivid jäävadki küsimärgiks

Eelmise aasta 21. juuni öösel kella kolme ajal teatati häirekeskusele, et Tallinnas Telliskivi tänaval tulistati kahte taksojuhti. Viga saanud mehed viidi haiglasse, kellest üks, 32-aastane mees, suri saadud vigastustesse haiglas. Teine taksojuht sai raskelt vigastada, kuid arstidel õnnestus ta elu päästa.

Tulistajaks osutus ise taksojuhina töötanud 30-aastane Raivo, kes lahkus pärast kuritegu sündmuskohalt. Käivitus suur politseioperatsioon, mille käigus tuvastati esmalt tulistaja isik ning seejärel kogusid politseinikud erinevat informatsiooni ja kontrollisid mehega seotud aadresse, kuid ei tabanud teda kuumadel jälgedel. Samal päeval kella kolme paiku lõunal sai politsei vihje, et kurjategijat märgati Nabala bussipeatuses. Politseipatrulli kohale saabudes lasi mees ennast sõnagi lausumata maha.

"Kriminaalmenetluse käigus ei selgunud, et Raivol oli seoseid tapetud ja haavatud taksojuhiga. Kurjategija surma tõttu jäävad mõned küsimused vastuseta, samuti ei aidanud rünnaku täpseid motiive välja selgitada muu menetluse käigus kogutud info, kuid selge on, et tulistaja sihtmärgiks olid just taksojuhid," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.

Vanemprokurör Katrin Paesoo selgitas, et kriminaalmenetlus lõpetati seoses kahtlustatava surmaga. "Kuigi kiiresti sai selgeks, et Raivo tegutses üksi ning seoses tema surmaga kuulub kriminaalmenetlus lõpetamisele, viisime siiski läbi erinevaid menetlustoiminguid selleks, et hukkunud taksojuhi lähedastele ja viga saanud taksojuhile oleksid tagatud kannatanute õigused ning neil oleks võimalik saada riigipoolset tuge."

Kriminaalmenetluse viis läbi Põhja prefektuur ja juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.