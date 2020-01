Telefonipetise ohvriks langenud raplamaalane kaotas pool miljonit eurot

Kõnes kasutatakse pealetükkivat tooni, mille eesmärk on panna klient tegema kohest investeerimisotsust ning helistajad võivad tihtipeale rääkida mõnd muud keelt, hoiatab Swedbank oma blogis.

Helistajad kasutavad inimeste usalduse võitmiseks tihti välismaal registreeritud veebilehti ja viitavad, et tegemist on pika ajalooga ettevõtetega. Kui müügikõne on läinud edukalt, küsitakse kliendilt pangakaardi ja isikut tõendava dokumendi andmeid. Lisaks võidakse küsida ka muud isiklikku infot või suunatakse klient ettevõtte veebilehele ise oma andmeid sisestama.

Kuidas käituda, kui saad sellise kõne?

Kui saad sellise kõne, tuleks esmalt teadvustada, et igasugune investeerimine on risk ja kasumi teenimine ei ole kunagi garanteeritud. Kindlasti ei ole mõistlik kõne käigus teha investeerimisotsust ja anda enda isiklikke andmeid võhivõõrale (ID-kaardi andmed, PIN-koodid, fotod krediitkaardist jms). Samuti ära lae arvutisse programme, mis lubavad helistajal võtta üle pilti sinu arvutist (nt TeamViewer või AnyDesk).

On tähelepanuväärne, et Raplamaale, kus elab hiigelpettuse ohvriks langenud isik, on viimase paari kuuga tulnud kaks väga magusat lotovõitu.

25. septembril loositi "Suure lotokolmapäeva" telesaates välja Bingo Loto jackpot 462 334,30 eurot. Võitjaks osutus Raplamaalt pärit ehitusvaldkonnas töötav mees. Mehe sõnul on ta järjepidev Bingo Loto mängija, ostes alati veebist kahe mänguväljaga pileti viieks loosimiseks.

Teisi mänge on mees mänginud harva, kui siis ehk Kenot. Mees räägib, et väiksemaid võite on ta ikka ühtelugu saanud, aga unistanud on ikka korralikust, suurest võidusummast.

Võidust teab vaid mehe elukaaslane ja paar plaanib võidurahaga parandada oma elujärge ning soetada oma kodu. Praegust ametit mees armastab ja töötamist plaanib ta kindlasti jätkata.

19. novembril tuli teine suur võit. Finatsvaldkonnas töötava võitja täpsem võidusumma oli 399 718 eurot. Võidunumbrid valis naine ise. Enda sõnul mängib ta lotot pigem harva – 6-7 korda aastas, teatas Eesti loto pressiteate vahendusel.

Oma võidust sai naine teada loosimisele järgnenud hommikul, kui Delfist loetud võidu-uudis tuletas meelde, et tal oli ka pilet ostetud. Naine logis enda sõnul oma mängukontole sisse ikka üsna mitu korda järjest veendumaks, et ta tõepoolest võitnud on.