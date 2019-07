Teadlikkus lähisuhtevägivallast kasvatab politsei väljakutsete arvu

Kui 2018. aasta esimesel poolaastal oli lähisuhtevägivallaga seotud politsei väljakutseid kokku 4282, siis selle aasta esimeses pooles oli väljakutseid 4993. Seega üle 700 väljakutse rohkem.

Veidi enam kui iga kümnes kuritegu on Eestis perevägivallakuritegu, millest omakorda kolmandik on seotud lastega. „Sellega on ühiskond jätnud kannataja rolli need, kelle eest me kõige rohkem hoolitsema peame, need, kellele me oma tuleviku rajame,“ rõhutas rahvastikuminister Riina Solman.

Siseminister Mart Helme esitles eile valitsuskabinetile tegevuskava aastateks 2019-2023, mille eesmärk on üle riigi rakendada Pärnu lähisuhtevägivalla pilootprojekti lähenemist ja tulemusi. „Politsei- ja piirivalveamet, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja sotsiaalministeerium on aasta jooksul käinud pea kõigis maakondades (kokku 12), et aidata Pärnu õppetunde viia sisse lähisuhtevägivalla ennetustöösse,“ selgitas Helme.

Heaks kiidetud lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava on üks valitsuse tööplaani ülesandeid, mille valmimise eest vastutas siseminister ja mille koostamisse olid kaasatud sotsiaalminister, justiitsminister ja rahvastikuminister.

Pärnus kestis pilootprojekt 2017. aasta 15. detsembrist kuni 2018. aasta märtsi lõpuni. Projekti käigus tegid omavahel tavapärasest tihedamat koostööd politsei, ohvriabi, naiste tugikeskus, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, prokuratuur, kohus ja kriminaalhooldus.