Tartus sõiduautolt löögi saanud eakas jalakäija suri haiglas

Häirekeskus sai Tartu linnas Aardla ja Tähe tänavate ristmikul juhtunud raskest liiklusõnnetusest teate 25. novembri õhtul kella 17.30 ajal.

„Esialgsetel andmetel liikus 83-aastase mehe juhitud sõiduauto Toyota mööda Aardla tänavat Tähe tänava suunas, kui sõitis otsa reguleerimata ülekäigurajal sõiduteed ületanud 81-aastasele mehele. Kiirabi toimetas raskelt vigastada saanud jalakäija haiglasse, kus ta 1. detsembril kahjuks suri,“ selgitas Tartu jaoskonna politseimajor Üllar Sõmera.

Tema sõnul juhtus õnnetus pimedal ajal sirgel, ent tiheda liiklusega tänavalõigul, kus lubatud maksimaalne kiirus on 50 km/h „Teadaolevalt põles õnnetuse hetkel küll tänavavalgustus, kuid nähtavust halvendas tugev vihmasadu. Tee sündmuspaigas oli asfaltkattega ning vihmamärg,“ kirjeldas Sõmera tee- ja ilmastikuolusid õnnetuspaigas. Tema sõnul on teada seegi, et autoroolis olnud mees oli kaine ning omab juhtimisõigust, ta oli turvarihmaga kinnitatud ning õnnetuses ta viga ei saanud.

Politseimajori hinnangul vajab aga edasises menetlusest selgitamist, mis asjaoludel ülekäigurajal liikunud mees autojuhile märkamatuks jäi ning kas mõlemad õnnetusse sattunud liiklejad tegid kõik endast oleneva, et ohtu ning sedavõrd raskeid tagajärgi vältida.

Sel aastal on juhtunud jalakäija osalusega 261 liiklusõnnetust, milles saanud vigastada 256 ja hukkunud 14 inimest.