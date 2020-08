Tartus päädis suitsu küsimine türklase "neegriks" kutsumise ja välkuva rattaketiga

Türgist pärit noormehelt, kes õpib Tartus ülikoolis, küsiti täna öösel pärast kella ühte suitsu. Et tegemist oli välismaalasega ning suitsu mehel anda polnud, reageerisid suitsuküsijad agressiivselt.

Nimelt hakkasid nad teda kutsuma "neegriks", lõid teda vastu nägu ning ähvardasid ta läbi peksta. Seepeale võttis türklane välja rattaketi, millega üht ründajatest enesekaitseks ka lõi. Välismaalase väitel ütlesid talle suitsu küsinud eestlased, et on natsid ning kui türklane neid sellega lööb, on tegemist rassisõjaga.

Türgist pärit mees postitas vahejuhtumi Facebooki ning kutsus üles välismaalaseid ettevaatlikusele. Samuti tegi ta üleskutse endaga kanda kaasas mõnda enesekaitsevahendit.

Politseilt juhtunu kohta uurides kinnitas Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Kalle Vall, et tõepoolest kolm mees täna öösel Rüütli tänaval rüselesid.

"Teatele reageerinud politseinikud pidasid sündmuskohal kinni agressiivselt käitunud alaealise noormehe ning viisid ta peale esmaseid menetlustoiminguid oma elukohta. Keegi meedikute abi ei vajanud," sõnas ta.

Politsei algatas ka süütoemenetluse, mille käigus vaadatakse üle linna turvakaamerate videod.

Türklase tehtud postitus Facebookis aga muutus viraalseks ning seda kommenteerisid mitmed välismaalased, keda on Tartus rünnatud.

Näiteks selle kommentaari autor ütles Delfile, et teda on Tartus rünnatud kahel korral - esimene kord mullu talvel ning kord sel suvel. Mõlemal korral pöördus ta ka politseisse, kuid menetlus ei jõudnud kuskile.



Facebook

Teine välismaalane, kes Tartus elab, kommenteeris postituses, et teda rünnati ühes Tartu lokaalis sel talvel. Ta on veendunud, et teda rünnati seetõttu, et ta on välismaalane.

Nimelt selgitas ta, et oli sõpradega väljas tantsimas, kuid nägi pealt, kuidas eesti keelt kõnelev inimene sõimas Aafrikast pärit tudengeid. Mees heitis neile ette, et nemad on süüdi tema rahakoti kadumises ning väitis, et noored olid rahakoti varastanud.

Mehhiklane astus nende kaitseks välja ning olukord näis lahenevat. Noored tantsisid omavahel kui rahakoti kaotanud mees liitus nende ringiga ning järsku mehhiklast ründas, lüües puruks tema pea vastu oma õlleklaasi ning teda kägistades. Tänu kiirele sekkumisele pääses mees vigastusteta.