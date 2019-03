Tartus narkojoobes politsei eest põgenenud noormees võeti vahi alla: teda kahtlustatakse veel kolmes kuriteos

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Evelin Merilaine sõnul taotleti kahtlustatava vahi alla võtmist, sest ta võib vabaduses jätkata kuritegude toimepanemist.

„Meest on tänavu juba kolme kuriteo toimepanemises kahtlustatavana kinni peetud ja seetõttu on alust arvata, et ta võib jätkata kuritegude toimepanemist," ütles Merilaine.

Lisaks joobes juhtimisele kahtlustatakse teda kolme inimese ähvardamises ehk tema käitumine võib olla ettearvamatu ja ohtlik. Kohus nõustus, et kahtlustatav võib vabadusse jäädes jätkata kuritegude toimepanemist ja ta võeti esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla.

Prokuröri sõnul reageeriti noormehe käitumisele, kuna politsei eest põgenemine oleks võinud võinud väiksemagi juhi vääratuse korral kõrvalistele inimestele ohtlikuks osutuda. Veelgi ohtlikumaks muutis asja see, et noormees oli narkojoobes.

Noormees kella 21 paiku õhtul eiras 26-aastane mees politsei peatumismärguannet ja asus Ford Sierraga politsei eest põgenema. Jälitamise käigus tulistasid patrullpolitseinikud ohtlikult sõitnud auto peatamiseks selle rehvide suunas. Autot juhtinud mees peeti kella 21 paiku kinni. Kuna esmane tervisekontroll tuvastas juhil narkojoobe, esitati talle kahtlustus mootorsõiduki joobes juhtimises. Esmaspäeval esitas prokuratuur kohtule kuriteos kahtlustatava vahistamiseks taotluse, mille kohus rahuldas.

Mootorsõiduki joobes juhtimise eest võib kohus karistada kuni kolmeaastase vangistusega.