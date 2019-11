Tartus avavanglast põgenes vang

Avavangla on väljaspool vangla piiret asuv vangla osa, kust vangid võivad käia ilma järelevalveta väljas tööl ja õppimas ning peavad ettenähtud kellaajaks tagasi pöörduma.

Jaanis Arro on 180-190 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja ta vasakul käel on pöidla lähedal tätoveeritud tähed J.A. Kinnipeetav kannab seljas musta karvase kraega parkat ja tal on jalas mustad püsid, tumedat tooni saapad ning peas must müts.

Arro kannab karistust kelmuste ja varguste eest.

Kõigil, kes teavad tema asukohta, palutakse sellest viivitamatult teavitada politseid lühinumbril 112 või vanglateenistust numbril 750 0800.