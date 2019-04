Tartumaal põleb elumaja. Inimesed õnneks viga ei saanud

Teataja sõnul oli süttinud ühekorruseline puitmaja ja leegid on katusest väljas. Esimesena kohale jõudnud meeskonna juht kinnitas, et põlev hoone on täisleegis. Alustati koheselt kustutustöödega. Hetkel on töösse kaasatud ka Kambja ja Tõrvandi vabatahtlikud.

Seisuga 20.10 jätkuvad kustutustööd ja tulekahju on lokaliseeritud ehk tulekahju levik on peatatud. Inimesed tulekahjus kannatada ei saanud.