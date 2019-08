Tartu vanglas surnud mees oli parandamatult haige

"Praegu on teada, et 26-aastane mees oli parandamatult haige ja oma tervisliku seisundi tõttu pidi järgima igapäevaselt kindlat ravirežiimi. Kriminaalmenetluse käigus kontrollitakse, kas kinnipidamisasutuses tehti kõik selleks, et mehel oleks võimalik määratud raviplaani järgida," ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius Delfile.

Kriminaalmenetlust alustati paragrahvi järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Tartu vanglas suri laupäeval seal karistust kandnud 26-aastane mees.

"Tema kambrikaaslane teatas hommikul valvurile, et mees ei reageerinud, kui teda üles äratada üritas," ütles justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus pühapäeval Delfile.

Valvur kutsus kohale meedikud, kes jõudsid kohale mõne minutiga ja proovisid vangi elustada, kuid see ei õnnestunud. Surnukehal vägivalla märke ei ole ning surma täpne põhjus tehakse selgeks lahkamisel.