Tartu vangla ametnikul tuvastati koroonaviirus

Kokku on tänase seisuga analüüsitud 59 vanglateenistuja proove, millest 58 on olnud negatiivsed, teatas vanglate pressiesindaja.

Positiivse koroonatesti tulemuse saanud ametnik täitis viimati tööülesandeid 17. märtsil. Praegu hindab vangla, keda võib selle juhtumi tõttu olla tarvis veel testida. Haigestunud ametnik viibib kodusel ravil.

Samuti on testitud ka kümmet vangi, kellel esinesid gripilaadsed sümptomid, kuid kelle testitulemused olid negatiivsed.

Kõik vanglateenistujad kuuluvad prioriteetsesse rühma, kellelt viiruskahtluse korral võetakse koroonaviiruse proov esmajärjekorras. Samuti testitakse juhuvalimi alusel vanglateenistujaid, kellel viiruskahtlus puudub.

14. märtsist on Eesti vanglates eriolukorraga seoses liikumispiirangud. Vanglates ei toimu kokkusaamisi, kuid piirang ei kehti kinnipeetava kaitsjale, advokaadist esindajale, vaimulikule, oma riigi konsulaartöötajale ning tõestamistoimingu tegemiseks notarile.

AS Eesti Vanglatööstus alustas 19. märtsist ka oma tarbeks näomaskide tootmisega. Näomaskid on varustatud spetsiaalse filterkangaga, mis takistab piisknakkuse levikut. Maske toodetakse 400 tükki päevas.

"Kaitseabinõude kasutamine on vanglates väga oluline, sest suur osa kinnipeetavatest kuulub koroonaviiruse riskirühma. Mitmed narkosõltlased on enne vanglasse sattumist haigestunud immuunsüsteemi tõsiselt nõrgestavatesse nakkushaigustesse. Vanglates on umbes 300 HI-viiruse ja ligikaudu 700 C-hepatiidi kandjat, kelle viirusse nakatumine võib osutuda eluohtlikuks," teatas vanglate pressiesindaja.

Vanglates muutus tänasest töögraafik

Vanglavalvurid läksid tänasest üle 24/5 graafikule, mis tähendab, et nad töötavad viis päeva järjest ning veedavad ka tööpäevale järgneva puhkeaja vanglas.