Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogiakliiniku juhti ja ülemõde kahtlustatakse korruptsioonis

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Ken Kiudorf sõnas, et alustatud kriminaalmenetluse käigus selgitatakse välja, kas Tartu Ülikooli Kliinikumi Stomatoloogia kliiniku juhataja ning selle ülemõde on rikkunud riigihanke menetluse nõudeid eesmärgiga anda eelis ühele konkreetsele ettevõttele.

„Kahlustuste aluseks olev riigihange puudutab Stomatoloogia kliiniku uute ruumide sisustamist. Samuti vajab väljaselgitamist, kas sellise võimaliku tegevuse eest on saadud vastuteeneid,“ ütles Kiudorf.

Stomatoloogia kliiniku juhatajat kahtlustatakse ka selles, et oma erahambaravikabinetis on ta osutanud viimased seitse aastat klientidele hambaraviteenuseid selleks tegevusluba omamata.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler rääkis, et kriminaalmenetluse läbiviimisel on olnud abi koostööst Tartu Ülikooli Kliinikumiga.

„Ametikuritegude uurimisel on väga oluline, et ka tööandja oleks huvitatud tõe väljaselgitamisest. See annab võimaluse tulevikus ebameeldivaid juhtumeid ennetada ja luua ausam töökeskkond,“ sõnas Ombler.