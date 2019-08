Tartu tänaval tungis mees kallale noorele naisele

Neiu kõndis ööl vastu laupäeva kodu poole mööda teed, mida ta on lugematuid kordi käinud. Turusilla Annelinna poolses otsas tuli talle kallale tundmatu mees. “Mees võttis minust kinni, pani mind maha, toppis käsi püksi ja kägistas. Karjusin nii kuidas jaksasin ja selle peale toppis ta ka mulle käsi suhu,” kirjutas neiu Facebooki postituses.

“Mul vedas, ma sain minema ja pääsesin vaid kergemate vigastustega ning suure šokiga. Kõigil aga ei pruugi nii hästi minna,” kirjutas neiu.

Politsei on võtnud kannatanu ütlused ning on alustatud kriminaalmenetluse kehalist väärtkohtlemist käsitleva paragrahvi alusel.

Tavaliselt tunneb ohver ründajat

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Kalle Vall ütles, et aina enam pöördub vägistamise ohvriks või seksuaalse alatooniga rünnaku ohvriks langenuid abi saamiseks politsei poole. “Kui varasematel aastatel registreeris politsei kuni sadakond vägistamisjuhtumit aastas, siis möödunud aastal oli neid üle 160 juhtumi,” ütles Vall.

Kuigi sel nädalavahetusel aset leidnud juhtumi puhul kannatanu ründajat ei tundnud, on enamike registreeritud sündmuste puhul olnud nii kannatanu kui ka teo toimepanija tuttavad või äsja tutvunud, rääkis Vall.

“Tartumaal on viimastel aastatel keskmiselt registreeritud kuni kümme teadet vägistamise või seksuaalse ründe kohta,” ütles uurija Vall. Tartu politseile on teada rohkem juhtumistest, kus võõras mees on naisele järgnenud kortermaja trepikotta ning seal naise tahte vastaselt teda käperdama hakanud. “Õnneks on neil puhkudel kuritegu jäänud lõpuni viimata, sest kannatanu on teinud kõva häält ja osutanud tugevalt vastupanu ning seetõttu on kurjategija põgenenud,” rääkis Kalle Vall.

Seksuaalkurjategijaid on raske tabada