Tartu "seikleja" tõttu nakatus veel kaks inimest koroonaviirusesse

Terviseametist kinnitati Delfile, et täna selgus, et tartlasega seotud kahe inimese koroonaproovid on positiivsed. Need kajastuvad ametlikult homses statistikas.

Terviseamet on varasemalt kinnitanud, et väikese puhangu põhjustanud tartlane külastas 18. juulil ööklubi Vabank ning järgmisel päeval ka Meresuu spaad. Samuti külastas ta erinevaid kaupluseid ning 23. juulil Tartu Lõunakeskuses kell 21 alanud kinoseanssi. Testi tegi ta enne kinoseanssi ehk pidanuks juba siis kindlasti kodus püsima.

Nädalavahetusel selgus, et positiivse proovi andis üks tema tuttav. Koos käidi mainitud peol ööklubis. Täna sai kinnitust, et haigestunud on veel üks tuttav, kes oli samal üritusel. Lisaks andis positiivse proovi ühe tuttava pereliige.

Haigestunud tartlane võttis möödunud reedel Delfiga ühendust ja rääkis, et käis nädal varem perearsti juures. Viimane arvas, et tal on angiin.

Kuigi ka angiin on tõsine diagnoos, seikles haigestunu ringi - lisaks kodulinnas asuvale ööklubile väisas ka teises Eesti otsas asuvat spaad. Tartlane tunnistas, et sümptomid ei kadunud, mistõttu pöördus ta eelmise nädala keskel taas arsti poole ning ta suunati koroonatesti tegema. 23. juuli kinokülastuseks oli tal seega koroonakahtlus ning testi tulemus pidi selguma järgmisel hommikul. Tartlane väitis, et otsustas ikkagi kinno minna, kuna piletid ostetud ja ta hoidis teiste saalisviibijatega distantsi.

Terviseamet paneb inimestele südamele, et viiruse leviku vältimiseks tuleb hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda ning võimalusel vahet hoida. Samuti peavad poed hoolitsema, et neil oleks olemas käte desinfitseerivad vahendid.

Viimase ööpäevaga lisandus ametlikku statistikasse neli koroonajuhtumit. Kolm juhtumit on Ida-Virumaal ning üks Harjumaal. Viimase näol on tegu Ukrainast pärit võõrtöölisega. Ta pole seotud möödunud nädalase erilennuga, vaid saabus siia varem. Ida-Virumaal Jõhvis aga on perekolle.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!