Tartu linnas tabatud liiklushuligaan veedab järgmised kaks ja pool aastat vangis

Ööl vastu 5. juunit sai politsei väljakutse Tartus Kaunase puiestee kortermaja juurde, kuhu oli äsja sõidukiga saabunud joobes juht. Teatele reageerinud politseinikud esiti masinat kortermaja eest ei leidnud, ent mõne hetke pärast saabus tähelepaneliku teataja kirjeldatud masin taas korrusmaja juurde.

Sõidukile anti peatumismärguanne, mispeale juht oma auto peatas ning sellest väljus. Politseinikud tuvastasid auto roolis olnud 37-aastasel mehel raske joobe. Lisaks selgus, et mehel puudub ka juhtimisõigus. Ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati arestikambrisse kainenema ning kohut ootama.

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Anita Peiponen rääkis, et kuigi 37-aastasel mehel pole kunagi juhtimisõigust olnudki, on politseinikud mehe nii oma tavapärase töö kui ka tähelepanelikelt kaasliiklejatel laekunud vihjetele peale korduvalt autoroolist tabanud ning seda eeskätt olukordades, kus ta on olnud raskes joobes.

Politseiuurija sõnul puuduvad alatasa autorooli kippunud mehel liikluses osalemiseks ning turvaliseks liiklemiseks nii vajalikud teoreetilised teadmised kui ka praktiline sõidukogemus ning seda kinnitavad ka varasemad kaasliiklejate tähelepanekud mehe ja tema sõidustiili osas.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör Kaire Hänilene sõnas, et meest on joobes juhtimise eest karistatud eelmise aasta maikuus ning juhtimisõiguseta sõitmise eest tänavu maikuus. „Nende liikluskuritegude eest mõistetud karistused ei olnud uue kuriteo toimepanemise ajaks veel kustunud. Seetõttu tegi prokuratuur kohtule ettepaneku meest karistada reaalse vangistusega. Kohus nõustus selle seisukohaga ja nüüd tuleb mehel kohtuotsuse alusel liitkaristusena järgmised kaks ja pool aastat veeta vangis,“ selgitas Hänilene.

„Kuna tegemist on süstemaatiliste rikkumistega ja ükski senine karistus mehe käitumist muutnud ei ole, siis on temalt mõneks ajaks vabaduse võtmine ainuvõimalik viis näitamaks, et tarbetute riskide võtmisel ja pideval kaasliiklejate ohustamisel on tagajärjed,“ lisas prokurör.