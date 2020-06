Tarraste pidas oma ohvreid politseinikeks

Politsei peadirektori Elmar Vaheri sõnul tulistas Lihulas kaks inimest tapnud ja kaks väikelast haiglasse saatnud Mikk Tarraste kokku kümneid laske. Ta tulistas tihedalt ja tal näis olevat palju laskemoona.

Kui palju laske ja millistest relvadest, ei saanud Vaher veel öelda, sest uurimine käib. Küll aga on teada, et enne tapatööd alkoholi, rahusteid ja narkootilisi aineid tarvitanud 32-aastasel Tarrastel oli kaasas kokku kolm relva.

Siseminister Mart Helme täpsustas, et praeguse info järgi tulistas Tarraste selleks, et tappa. "Mitte hirmutada, vaid selleks, et tappa," ütles Helme.

Tarraste olevat ülekuulamisel öelnud, et pidas nii mootorratturit kui ka Žigulis sõitjaid politseinikeks. Teadaolevalt tegutses Tarraste üksi, tõendeid kaasosaliste kohta ei ole.

Traagiline kuritegu tekitas küsimuse, kas relvaseadused on liiga leebed, kui relva sai selline inimene nagu Tarraste. Selle küsimuse esitasid avalikult nii siseminister Helme kui ka president Kersti Kaljulaid.

Nädalavahetusel kaks inimest surnuks tulistanud ja kolme vigastanud Mikk Tarraste võeti eile vahi alla kahtlustatuna mõrvas ja tapmiskatses.

Kahtlustuse järgi sõitis 32-aastane mees pärast tanklast lahkumist kraavi ning tulistas autost väljudes esmalt kraavi sõitnud auto juures peatunud mootorratturit, veidi hiljem talle lähenenud juhuslikku, liikuvat autot.

Mootorrattur ning lähenenud autos olnud naine hukkusid, viga sai veel kolm autos olnud inimest. Samuti on esitatud kahtlustus tapmise katses, sest ühe kahtlustatavat kinni pidama tulnud politseiniku kaitsekiiver sai kuulitabamuse. Politseinik viga ei saanud.

Video: Mikk Tarraste saabumine kohtumajja.