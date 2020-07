Tänu tähelepanelikule kodanikule veedab roolijoodik ligi kaks ja pool aastat trellide taga

Kontrollimise tulemusena selgus, et mees tõepoolest oligi enne juhtimist alkoholi tarbinud, teavitab Jõhvi politseijaoskond sotsiaalmeedias.

Kuivõrd tegemist oli mehe mitmenda samalaadse rikkumisega, alustas politsei kriminaalmenetluse ning täna mõistis Viru maakohus talle liitkaristuseks pea kaks aastat ja viis kuud reaalset vangistust. Lisakaristusena võeti mehelt üheks aastaks ära juhtimisõigus.

Jõhvi politseijaoskonna uurija Merit Tammesaar tunnustab tähelepanelikku elanikku, kes kahtlasest sõidukijuhist teatas. "Kahtlase sõidustiiliga mootorsõiduki juhtidest teatatakse aina sagedamini, mis on igati kiiduväärt tegu, sest niiviisi saame ühiskonnana tagada veelgi parema liiklusturvalisuse. Politseil on heameel nentida, et ohutu liikluse eest vastutavad mitte üksnes korravalvurid, vaid sealhulgas ka kaasliiklejad. Olenemata sellest, kus joobes juht sõidab – linnas või maanteel – on tema osalus liikluses igal juhul äärmiselt ohtlik. Õnneks on ohtlik juht autojuhtimisest ajutiselt eemaldatud ning selleks, et juhtimisõigus taastada, tuleb mehel uuesti sooritada vastava kategooria teooria- ja sõidueksam," sõnas Tammesaar.

Kohtuotsus jõustub 15 päeva pärast selle välja kuulutamist.