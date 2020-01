Täna öösel varastati Harjumaalt kaks Lexust, üks varas ja auto tabati Lätis

Varahommikul alustas politsei koos Läti ja Leedu politseiga suuroperatsiooni seoses kahe Lexuse vargusega. Sõidukid ületasid Eesti piiri ning üks varastatud Lexus koos saateautoga õnnestus Läti politseinikel täna lõunal tabada. Kinni peeti kolm meest.

"Koostöö Läti ja Leedu politseiga on meil suurepärane ning oleme juba pikemat aega üheskoos autovarguste tõkestamisele rõhku pannud. Ka tänane operatsioon on seni olnud edukas. Teise autovarga tabamiseks politseioperatsioon jätkub," kirjeldas raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt.

"Autovargad liiguvad ringi hilisõhtul ja öösiti. Kui märkate enda kodukohas aeglaselt liikuvaid võõraid sõidukeid ning hoovides, majade ja sõidukite läheduses kahtlast tegevust, palume sellest koheselt politseid teavitada. Kogukonna turvalisuse loomisel on seal elavatel inimestel väga suur roll," sõnas Hannes Kelt.

"Tuletame meelde, et võtmevaba käivitussüsteemiga autod on varastele ahvatlevamad. Võtme turvaliseks hoiustamiseks on mitmeid viise. Kõige lihtsam neist on hoida auto võtit kohas, mis ei ole vargale kergesti ligipääsetav. Samuti on kaubandusvõrgus saadaval võtmete jaoks spetsiaalsed kotid ja metallkarbid, mis raskendavad võtme signaali võimendamist," lisas Kelt.

Eelmisel aastal registreeriti politseis 275 sõiduki varguse ja omavolilise kasutamise juhtumit, 2018. aastal oli selliseid juhtumeid 272 ja aasta varem 317.