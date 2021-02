Täna jätkub Pärnu maakohtus Lihula tulistaja Mikk Tarraste kohtuprotsess. Teda võib süüdimõistmisel oodata eluaegne vangistus

Prokurör Gardi Anderson luges esmaspäeval toimunud istungil ette minutite ja tulistatud kuulide täpsusega Tarrastele tema süü. Kolm lasku, mis tapsid Tarrastet jälitanud mootorratturi – jalga, pähe ja veel ligi meetri pealt tehtud kontrolllask pähe. Kuulid vintpüssist kahe teda jälitanud auto suunas, mis laskmiste peale põgenesid. Viisteist lasku, mis Tarraste suunas tema poole sõitva juhusliku Žiguli suunas. Suri vanaema, haavata sai vanaisa, kaks lapselast kolmest said raskeid vigastusi. Üheksateist kuuli teed blokeerivate kahe politseiniku suunas. Üks lask tabas politseiniku kiivrit.

Esmaspäevasel istungil mängiti ette häirekeskusele tehtud kõnede ning politsei ja häirekeskuse omavaheliste kõnede salvestusi. Samuti 13 salvestust seitsmest rinna- ja pardakaamerast. Videod ning helifailid maalivad võika pildi sellest, mis tegelikult tol traagilisel suvepäeval juhtus.

Näiteks oli ühelt politsei videolt näha, kuidas Žigulist, mille pihta Tarraste tule avas, väljus verine vanaisa, käed üleval. "Tarraste vaatas neid kaadreid justkui huviga, ilma välise emotsioonita. Vahepeal kergitas kulme, liigutas kõrvu," kirjeldas reporter.

Teisest politsei videost oli näha, kuidas Žigulis viibinud vanaema elustatakse, taustal vali laste nutt. Väikesel poisil oli küljel kaks kuuliauku. Tema juurde abistama sööstnud politsei rääkis: „Tubli poiss oled. Hästi tubli poiss oled. Onu aitab. See on ainult auk, onju? Võta särk ära. Onu aitab. Näita onule." Videost oli kuulda ka, et sama politseinik lohutab lapsi ning lubab "selle onu" kinni võtta.

Tarraste jälgis muutumatult ilmel, kuid endiselt huviga videoid.

Mida teame Lihula tulistamisest?

Prokuratuuri poolt avaldatud põhjal teame, et Tarraste sõitis mullu 6. juuni õhtul oma Subaruga Lääneranna vallas Lihula lähistel üle ohutussaare Olerexi tanklasse. Seal rammis ta autosid ja poehoonet.

Viimaks jõudis ta ringiga välja autoteele ning mootorrattur Virgot Rägastik asus teda jälitama. Just tema andis häirekeskusele liiklusõnnetusest teada ja kirjutas ka oma sõpradele, et jälitab joonud juhti. Rägastik ja Tarraste jõudsid teeristi, kust vasakule jääb Lihula, paremale pikk ja sirge kruusatee ning mööda seda umbes kuue kilomeetri kaugusel Tarraste kodu. Tarraste keeras auto kodu poole, jõudis sellega sõita alla kilomeetri ja lõpetas kraavis. Mootorrattaga Rägastik oli tal endiselt järel.