Tallinnas rünnati Eesti pearabi ning hüüti talle "juudid ahju"

Pärast juhtunut oli rabi šokis ning rääkist sellest oma tuttavale, Eesti Juudi Kogukonna esindajale Gennadi Grambergile, kes juhtunu omakorda Facebooki postitas.

"Rabi ise rääkis mulle juhtunust. Kuna sabati ajal ta ei saa kasutada telefoni, mis on usutavade järgi keelatud, siis ta ei saanud pöörduda politsei poole. Kas ta seda teeb, ma ei oska tema eest kosta. Mina soovitasin sinna pöörduda ja mitte maha vaikida. Kirjutasin sellest ilma tema loata, sest arvan, et see väga tõsine juhtum. Juudid tunnevad ennast Eestis turvaliselt ja vabalt. Pärast tänast juhtumist ei tea, mida mõelda," kommenteeris Gamberg Delfile. Tema sõnul leidis vahejuhtum aset Tartu maanteel Paberi trammipeatuses.

Ta vahendas sotsiaalmeedias: "Hommikul kui ta oli teel koos oma lastega sünagoogi sabati jumalateenistusele, talle lähenes eesti keelt kõnelev meesterahvas, kes hakkas karjuma rabile "Juudid ahju", "Heil Hitler" jms lisades ebatsensuursed väljendid. Lähedal oli MUPO patrull, kelle poole pöördus rabi palvega midagi ette võtta, sest tal oli kaasas lapsed ja ta ei välistanud, et agressiivselt käitunud noormees võib minna ka kallale. Kahjuks, ei reageerinud patrull palvele. Õnneks ründaja piirdus verbaalsete solvangutega ja ei jälitanud rabi, kes viis oma lapsi minema. See on esimene tõsine intsident rabiga alates tema kolimisest Eestisse. Paistab, et kohalikud neonatsid tunnevad ennast nüüd palju vabamalt ja karistamatult,".



Delfil ei ole õnnestunud Kotit tabada.

Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit ütles, et täna võttis politsei pearabiga ühendust ning hetkel kogub politsei vahejuhtumi kohta lisainfot. "Tegime võimaliku solvaja isiku kindlaks ning alustasime menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb vaenu õhutamist," sõnas ta.