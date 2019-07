Tallinnas kukkus kaheaastane laps teise korruse aknast alla ja viidi haiglasse

Sageli arvatakse, et just kodus on lapsel kõige turvalisem. Paraku näevad politseinikud oma töös, et tegelikkuses juhtub enim õnnetusi lastega just nende endi kodudes.

Kahjuks saab politsei iga aasta mitmeid selliseid väljakutseid, kus laps on kõrgelt alla kukkunud. Seepärast soovitab politsei lahtiste akende läheduses kindlasti lastel silma peal hoida. Kortermajade akendest ja rõdudelt laste kukkumise ennetamiseks võiksid kõrgematel korrustel elavad väikelaste vanemad võimalusel eemaldada aknalingid. Parem karta kui kahetseda.

Eriti praegu, kui ilmateenistus lubab meile sooja suve jätku, tasub lastevanematel veenduda, et põngejad end akendest välja ei upitaks.

Kindlasti ei tohiks jätta väikseid lapsi üksinda. Ka alaealise õe või venna hoolde jätmise asemel tasuks eelistada täiskasvanu järelevalvet.