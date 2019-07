Tallinnas juhtus esimene õnnetus elektrilise tõukerattaga, peaminister soovib suuremat reguleerimist

Politsei vahendas, et mees juhtis elektritõukeratast Segway ja et vältida kokkupõrget jalakäijaga, mees kukkus nii õnnetult, et ta vajas toimetamist Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Politsei palub ühendust võtta jalakäijal, kes osales juhtumis ning õnnetuse pealtnägijatel. Helistada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.

Prohvetlikult oli mõned tunnid enne teadet peaminister Jüri Ratas sotsiaalmeedias tõukerataste teemal sõna võtnud. Nimelt leidis ta, et elektriliste sõiduvahenditega seotud liiklusohutus vajab Eestis täiendavat reguleerimist.

"Sel suvel Tartus alguse saanud elektrijalgrataste rattaringlus ning Tallinna ja Pärnu elektritõukerataste laenutus on väga head algatused, millel on kindlasti suur tulevik. Loodetavasti tekib neid võimalusi veel ja ka teistesse Eesti linnadesse. Kerged elektrisõidukid on keskkonnasõbralikud, aitavad kaasa linnaelanike mobiilsusele ning on ka lihtsalt uuenduslik lähenemine.

Samas võib selliste sõidukite rohkus tänavatel ja kasutamise puudulik reguleerimine tuua kaasa probleeme, millega me peaksime tegelema, enne kui need suureks kujunevad. Nädala alguses Brüsselis jooksutiiru tehes nägin ka ise mitut elektritõukeratastega seotud liiklusohtlikku olukorda.